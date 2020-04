Terça-feira será ensolarada em todo o Rio Grande do Sul

publicidade

O sol predomina em todo o Estado do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Serão amplos períodos de céu claro ao longo do dia. No entanto, há a possibilidade de neblina em pontos isolados entra a madrugada e o começo da manhã.

De acordo com a MetSul Meteorologia, na segunda metade do dia podem aparecer nuvens na fronteira com o Uruguai e na Campanha, assim como no o Oeste. A jornada será de grande amplitude térmica, com frio ao amanhecer e calor à tarde, quando as máximas podem passar dos 30°C em algumas regiões.

Em Porto Alegre, sol predomina ao longo do dia. A mínima na Capital deve ser de 15°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.

Mínimas e máximas no RS

Caxias do Sul 9°C / 26°C

Vacaria 6°C / 24°C

Torres 15°C / 27°C

Santa Maria 15°C / 30°C

Pelotas 13°C / 30°C

Passo Fundo 11°C / 28°C