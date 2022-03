Terceira e quarta doses têm público ampliado em Porto Alegre

publicidade

Seguindo orientação da Secretaria Estadual de Saúde e do Plano Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, a terceira dose passou a ser oferecida em Porto Alegre a gestantes e puérperas de 12 a 17 anos e adolescentes imunocomprometidos. A aplicação deverá ocorrer quatro meses após a segunda dose, para gestantes e puérperas, e oito semanas após a segunda dose para imunocomprometidos. A quarta dose também passou a ser oferecida a adolescentes de 12 a 17 anos imunocomprometidos, devendo ser aplicada quatro meses após a terceira dose.

No principal ponto de vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre, no posto avançado da unidade Modelo dentro do Shopping João Pessoa, não houve procura na manhã do primeiro dia de aplicação de terceira e quarta doses especificamente para esse público-alvo ampliado.

São considerados os seguintes critérios para a aplicação da quarta dose em imunocomprometidos: imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras, pessoas com HIV/Aids, usuários de corticóides em doses maiores de 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias, usuários de drogas modificadoras da resposta imune, pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

