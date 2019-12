Terceira faixa exclusiva de ônibus entra em operação em Porto Alegre

publicidade

Em um trecho de 400 metros, a faixa exclusiva para ônibus entrou em operação nesta quarta-feira na avenida Goethe, no bairro Moinhos de Vento, na zona Norte de Porto Alegre. O funcionamento será das 6h às 9h e das 16h às 20h e aproximadamente 62 mil passageiros serão beneficiados das oito linhas que passam na região, segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

O novo trecho deverá ter redução de 67% no tempo de deslocamento e dois minutos e 50 segundos a menos no tempo de viagem. Além disso, as qualificações viárias implantadas, com espaços específicos para pedestres, ciclistas, transporte coletivo e automóveis, caracterizam o trecho no conceito de ruas completas.

A faixa da Goethe dá continuidade ao projeto de novos trechos exclusivos, já implementados nas avenidas Independência e Mostardeiro. Foram instaladas no local novas travessias de pedestres (uma delas com semáforo) e qualificadas as que já estavam construídas. Também foi colocada sinalização tática, para moderação do tráfego e mais segurança a pedestres e ciclistas, e ampliada a ciclovia da Goethe.

A iniciativa de colocação da faixa na Goethe para ônibus foi elogiada pelos usuários do transporte público. No entanto, a faixa azul pintada ao lado da ciclovia surpreendeu o técnico em informática Leandro Meireles. "Vai ser necessário muita atenção tanto dos motoristas com as bicicletas quanto dos ciclistas com os pedestres. O passageiro terá que ter muita atenção ao desembarcar porque se não ele pode ser atropelado", alertou.

Os agentes da EPTC acompanharam as primeiras horas de funcionamento da pista. A orientação da prefeitura de Porto Alegre é para que não haja autuações a motoristas nos primeiros dias, até que a faixa seja assimilada por quem trafega na região. Outra preocupação da dona de casa Gisele Morgado, moradora da rua Mostardeiro, é com os veículos que pretendem acessar a escola Uruguai.

O diretor-presidente da EPTC, Fábio Berwanger Juliano, informou que os motoristas poderão utilizar a faixa exclusiva dos ônibus para chegar até a instituição de ensino. Ele reforçou a importância da valorização do coletivo sobre o individual. “As faixas exclusivas não representam apenas uma obra na via, mas uma verdadeira mudança de cultura. Significam a priorização do coletivo para quem mais precisa e são sinônimo do mais moderno compartilhamento na utilização do espaço da via pública”, explicou.

Berwanger disse que as próximas faixas exclusivas a serem implantadas nos próximos dias em Porto Alegre serão as das avenidas Paulo Gama e Luiz Englert, próximo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e Loureiro da Silva com previsão de inauguração entre janeiro fevereiro. Desde o dia 28 de outubro, além dos ônibus, táxis e lotações também estão autorizados a utilizar a faixa azul.

A prefeitura de Porto Alegre pretende implantar até março de 2020, 22 quilômetros de faixas exclusivas em 16 trechos, o que representa um aumento de 130% em relação aos 17 quilômetros já existentes que vão beneficiar diariamente 450 mil usuários.

Depois das três faixas exclusivas que já estão em funcionamento - nas avenidas Independência, Mostardeiro e Goethe - os próximos locais serão as avenidas Loureiro da Silva (sentido túnel), Paulo Gama, Luiz Englert, rua da Conceição (nos dois sentidos), avenidas Mauá e João Goulart, rua Siqueira Campos, avenida Ipiranga (nos trechos 2 e 3), rua Silva Só, avenida Azenha, rua 24 de Outubro e avenida Plínio Brasil Milano.