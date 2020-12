Testes da Covid-19 são feitos no sistema Drive-Thru na sede da ADVB/RS

publicidade

Até o dia 1º de fevereiro de 2021 estará funcionando em Porto Alegre uma estrutura inédita para a realização do teste da Covid-19. O sistema Drive-Thru (sem sair do carro) foi montado na área externa da sede da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), na avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.000. A iniciativa intitulada de Pitstop funcionará com atendimentos de segunda a domingo, das 8h às 20h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o local estará fechado.

"Queremos popularizar um pouco o teste do coronavírus e facilitar o acesso da população", destacou Rossano Gastaldo, da produção do evento Pit Stop Teste Covid-19.

São oferecidos os seguintes testes: o testagem antígeno 45 minutos (R$ 149,00), o testagem antígeno 3 horas (R$ 129,00), anticorpos (R$ 99,00) e teste PCR (R$ 239,00).

"Os principais testes disponíveis no mercado (que detectam tanto a presença do vírus como a de anticorpos) são oferecidos por um valor mais acessível do que o mercado", ressaltou.

Segundo Gastaldo, a estimativa é atender cerca de 2,5 mil pessoas até o dia 1º de fevereiro. "Queremos testar muitas pessoas para que possamos ter um controle maior sobre a doença", destacou. A atividade que é realizada em Porto Alegre conta com a presença de biomédicos e técnicos de enfermagem num total de 25 profissionais da área da saúde.

De acordo com Gastaldo, oito veículos simultâneos poderão estacionar somente nos locais sinalizados, com distanciamento de dois metros entre eles. As pessoas atendidas não saem do carro em nenhum momento. Máscara é de uso obrigatório. A equipe de trabalho segue normas da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Vigilância Sanitária, utilizando todos os EPIs necessários e respeitando o distanciamento entre profissionais para evitar possíveis contaminações cruzadas. O laboratório segue procedimentos de higiene e descarte especializado de material.

Conforme Gastaldo, os preços dos testes no Pitstop estão sendo ofertados abaixo do que é comumente encontrado no mercado devido a um subsídio do laboratório Exato Rosetti, que, junto com a empresa Sanilife, atua na realização e produção do laboratório montado na sede da ADVB/RS. Todo o planejamento para a realização dos testes iniciou em setembro e cumpre as normas da Anvisa. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 230 mil no projeto.

"Os exames podem ser importantes mesmo para pessoas que não estejam apresentando sintomas como forma de alerta para a necessidade de iniciar o tratamento e reforçar o isolamento, em caso de detecção do coronavírus", acrescentou.

“A testagem mais acessível trará avanços não apenas na área de saúde, mas também na manutenção dos negócios em atividade e na esperança de retomar alguns setores operando abaixo do ponto de equilíbrio e outros quase parando”, explicou um dos empreendedores da iniciativa, o empresário da Sanilife e da DNA Report do Brasil, Carlos Henrique Piccoli.

Ele que está sendo incentivado os testes neste período de alto risco de propagação do vírus, em que famílias e amigos tradicionalmente se reúnem. "A testagem é importante antes das celebrações de fim de ano, e também se farão necessárias no retorno das férias”, acrescentou.