TJ-RS designa membro da Promotoria Criminal à apuração de ataque cibernético

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) designou um membro da Promotoria Especializada Criminal para as investigações do ataque cibernético que atingiu os serviços da instituição. Nessa semana, a corte teve os serviços digitais suspensos após a invasão dos sistemas.

"O MP mobilizou toda a sua estrutura investigatória para ajudar o Núcleo de Inteligência do TJ_RS e a Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos (DRCI), da Polícia Civil, no esclarecimento dos fatos e responsabilização dos culpados", informou comunicado oficial.

O TJ-RS emitiu nota informando que o ataque cibernético deixou vários sistemas de informática indisponíveis. Por conta disso, os prazos processuais foram suspensos, já que em meio à pandemia, dependem dos acessos pela internet.