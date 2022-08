TJRS destinará R$ 20 milhões no enfrentamento à fome

publicidade

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) anunciou, durante o lançamento do movimento Rio Grande Contra a Fome, que irá destinar R$ 20 milhões para o enfrentamento da fome no Estado. Cerca de 320 mil famílias gaúchas cadastradas no CadÚnico receberão um total de 80 mil cestas básicas.

“Essa iniciativa somente se desvela possível em face da austeridade da gestão orçamentária desse tribunal, aliada ao incremento de suas recitas próprias e à definição de prioridades”, frisou a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do TJRS.

“É um contingenciamento do nosso orçamento que nós estamos destinando para que sejam adquiridos alimentos e entregues aos necessitados”, esclarece Iris Helena. As cestas básicas serão entregues ainda nesta semana, acredita a desembargadora. “É para já, como nós sabemos, a fome tem pressa”, afirma.

Em seu discurso, Iris Helena frisou que cegos são aqueles que não conseguem enxergar para além de seus próprios problemas e que a Justiça está longe de ser como tal. Além da compra das cestas básicas, o objetivo é que todas as unidades do Judiciário tenham pontos de arrecadação de alimentos.

As doações serão repassadas à Defesa Civil do Estado, que vai entregá-las, assim como as cestas básicas compradas. O movimento teve início na Assembleia Legislativa, agora o Judiciário se une e o Executivo também pretende fazer o mesmo, de acordo com o governador Ranolfo Vieira Jr., que também esteve presente no evento de lançamento.