Tombamento de caminhão espalha vísceras de peixes para todo o lado em Passo Fundo

Um carregamento com vísceras de peixes para produção de ração ficou espalhado por toda a parte após o tombamento de uma carreta na manhã desta sexta-feira em Passo Fundo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu o inusitado acidente de trânsito.

O acidente com um caminhão Mercedes-Benz Atego, com placas de Patos de Minas, de Minas Gerais, ocorreu no km 292 da BR 285, em uma curva do trevo de acesso ao bairro São José. Um Fiat Punto, estacionado na frente de uma loja de vestimentas tradicionais, foi atingido pelas carcaças de peixes, ficando “ilhado”.

Segundo o efetivo da PRF, o motorista, de 32 anos, teve ferimentos leves, mas não precisou de atendimento médico. O local foi sinalizado pela PRF até que seja feita a remoção do caminhão e depois realizada a limpeza e lavagem do local, sob responsabilidade da empresa proprietária do veículo. Houve interdição parcial da rótula do trevo.