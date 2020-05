Três locais são interditados por aglomerações e atividades ilícitas em Porto Alegre

publicidade

Três estabelecimentos foram internados pela Guarda Municipal de Porto Alegre após denúncias feitas pela população de aglomerações e atividades ilícitas na madrugada desta terça-feira.

Uma das denúncias levou os agentes a uma casa de bingo na avenida Princesa Isabel, bairro Azenha. Dez pessoas estavam no local, que foi interditado. Os responsáveis foram autuados por se tratar de atividade ilícita e conduzidos para a delegacia de pronto-atendimento junto com o material apreendido. A Guarda contabilizou 197 máquinas caça-níqueis em funcionamento no local, R$ 922 em cédulas, 158 placas-mãe, 37 HDS e 22 pen drives.

Próximo ao bingo, uma casa noturna foi interditada por descumprir o decreto e não ter alvará de funcionamento. Já na avenida Bento Gonçalves, uma quadra de esportes foi fechada também por desrespeitar o distanciamento social. Quando a Guarda Municipal chegou ao local, dois times estavam em campo. As pessoas foram orientadas a deixar a quadra de esportes e manter o confinamento solicitado pela prefeitura.

Denúncias sobre violação às medidas de distanciamento social podem ser feitas nos telefones 156 ou 153.