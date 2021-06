Três pessoas morrem na colisão entre automóvel e ônibus na BR 470, em Santa Vitória do Palmar

publicidade

Três pessoas morreram em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira no km 598 da BR 471, em Santa Vitória do Palmar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma colisão entre um Fiat Siena e um ônibus Mercedes-Benz, da linha Santa Vitória do Palmar-Curral Alto, ocorreu por volta das 7h40min no trecho da estrada.

Conforme a PRF, os três ocupantes do automóvel faleceram no local. As vítimas, sendo um casal e uma criança, ainda não foram identificadas. Uma outra criança teve ferimentos leves e foi socorrida.

O efetivo do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) foi mobilizado na ocorrência. Equipes do Instituto-Geral de Perícias foram também acionadas. O tráfego na área ficou parcialmente bloqueado.