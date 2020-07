Trabalhador poderá consultar status de créditos de vale-transporte online

publicidade

Os créditos de vale-transporte de empresas com atividades não autorizadas a funcionar em Porto Alegre serão bloqueados por até 15 dias, a partir de quinta. A medida faz parte das ações da prefeitura para barrar o aumento da velocidade de ocupação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) com pacientes de Covid-19 em Porto Alegre. Para minimizar o impacto na rotina de trabalhadores que desempenham atividades essenciais, um sistema de consulta do status do benefício será disponibilizado.

Nesta quarta, nos terminais da Praça Parobé, ao lado do Mercado Público, e no da rua Uruguai, os passageiros que aguardavam para embarcar nos ônibus elogiaram a decisão do Executivo municipal. No terminal da Praça Parobé, a técnica em enfermagem Luciana Trindade disse que é necessário estar em circulação pela Capital quem realmente necessita trabalhar. "É preciso que as pessoas façam um esforço e aguardem as próximas duas semanas em casa", ressaltou. O eletricista Manoel de Souza afirmou que é preciso diminuir a circulação de pessoas na cidade, principalmente no Centro Histórico. "Sinceramente, tem muita gente que não precisaria estar no Centro", acrescentou.

Na quarta-feira, a lista de empresas que tiveram os créditos dos funcionários bloqueados estava disponível no site da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP). O usuário poderá verificar na seção “Bloqueio Vale-Transporte” a condição de seu cartão. O desbloqueio, se necessário, pode ser solicitado via e-mail bloqueiovt@tripoa.com.br ou pelo telefone (51) 3027.9959 da ATP, e via EPTC pelo e-mail bloqueiotripoa@eptc.prefpoa.com.br ou pelo telefone 118.

Para liberar o vale-transporte, o trabalhador deve ter em mãos, no momento da solicitação, seu contracheque ou a carteira de trabalho, com o número do seu CPF e CNPJ do empregador. Esses documentos serão solicitados pelos atendentes e estão sujeitos a conferência. Desde o anúncio da medida, equipes trabalham para identificar quais cartões podem ser bloqueados, levanto em conta o CNPJ e natureza das empresas cadastradas no sistema.

“Mesmo após uma análise minuciosa estamos sujeitos a equívocos. É uma situação atípica e trabalhamos intensamente nos últimos dias para realizar a operação com a mínima chance de bloqueio indevido. Se houver qualquer equívoco, vamos corrigir o mais breve possível”, destacou o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Rodrigo Tortoriello.

O bloqueio dos vales-transporte está previsto no decreto 20.539 e integra o Desafio Porto Alegre de Isolamento Social. Pela projeção realizada pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Porto Alegre, a Capital precisa atingir um índice de 55% de isolamento para conseguir equalizar o volume de internações com leitos disponíveis para coronavírus nos hospitais.

Já a Trensurb informou em nota que irá tomar as providências necessárias para atender, na medida do possível, o pedido da prefeitura de Porto Alegre para restringir o uso do cartão SIM vale-transporte por parte dos usuários que não trabalham em serviços essenciais. Com isso, o trabalhador de áreas não essenciais também não consegue validar os créditos nas estações do trem.

A Metroplan, responsável pelos ônibus intermunicipais, informou que ainda não há uma decisão tomada em relação aos bloqueios do cartão TEU. A sugestão vai ser analisada pelo Comitê de Crise Estadual que estará reunido nesta quinta-feira. Pelo período de 15 dias, a partir desta quinta-feira, apenas funcionários de empresas com atividade considerada essencial poderão utilizar o vale-transporte TRI. O decreto 20.625 permite, ao todo, que 70 áreas possam continuar operando. Segundo a ATP, a medida deve atingir 120 mil usuários, somente do cartão TRI.