Trabalhadores da saúde ganham homenagem do Hospital Moinhos de Vento

publicidade

Em cada borrifo do spray, um agradecimento. Em cada cor, a gratidão pela dedicação a serviço da vida. A manhã desta sexta-feira, Dia do Trabalho, foi marcada por uma homenagem especial do Hospital Moinhos de Vento aos seus profissionais de saúde, especialmente aqueles que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Na entrada principal dos colaboradores da instituição, na rua Doutor Vale, foi feito um mural em grafite com a imagem de um profissional da saúde usando máscara de proteção facial, item que se transformou em um marco dos tempos de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, e a frase "Juntos, redefinimos o amanhã. Muito obrigado aos nossos profissionais"..

“A máscara se tornou o símbolo mundial da luta contra a doença”, explica Camila Guerreiro da Silva, que trabalha no Departamento de Marketing do Moinhos de Vento. Segundo ela, a ideia de prestar a homenagem é uma forma de reconhecer o esforço de médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem no enfrentamento da pandemia. “Eles são nossos heróis que estão todos os dias salvando vidas.”

A obra foi feita por Jackson Brum, renomado nome dessa arte, com trabalhos espalhados por todo o Rio Grande do Sul. "É muito importante agradecermos e sempre lembrarmos essas pessoas, sobretudo nesse momento em que estamos vivendo", afirma Brum.

Experiente e reconhecido por seu trabalho artístico, ele conta que sua motivação maior para aceitar o trabalho foi o fato de justamente ser uma homenagem aos profissionais da saúde. “No estúdio não aceito qualquer trabalho nesse tempo de quarentena, mas é legal apoiar uma causa”, comentou. Mesmo que o trabalho fosse uma homenagem aos profissionais da área, o artista avalia que ele auxilia muito mais para mostrar o trabalho deles à sociedade. “Acho que agora eles estão sendo vistos com outros olhos por quem está de fora, porque é o trabalho diário deles, o que eles fazem agora é se doar 130%”.

Os primeiros traços e borrifos começaram a ser feitos quando o sol ainda ensaiava surgir no horizonte, trazendo uma surpresa para a equipe que chegava ao Moinhos para mais um dia de sua jornada. "Assim que cheguei, fui surpreendido por esse mural. A beleza dessa obra nos traz um abraço nesse dia e num momento tão importante para todos nós", descreve o urologista Gustavo Schroeder.

"Trabalhar num hospital em um momento de pandemia é bem difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante. Toda ação que você desenvolve faz a diferença na vida do ser humano", afirma Shirlei Raquel Manteufel, analista de marketing do Hospital Moinhos, ao comentar sobre a homenagem. O mural, que tem seis metros de comprimento e dois metros de largura, levou cerca de quatro horas para ser concluído.

"Com essa obra, prestamos uma merecida homenagem, não só aos colaboradores do Hospital Moinhos, mas a todos os profissionais de saúde. Nesse momento tão desafiador para todos, eles são os protagonistas da luta pela vida. Sua dedicação e trabalho devem ser lembrados e celebrados por todos nós", afirma Diocélia Jungbluth, gerente de Relações com o Mercado do Hospital Moinhos de Vento.

Atualmente, a instituição tem cerca de 7,5 mil pessoas em sua equipe, sendo mais de 3,5 mil médicos e cerca de 3 mil na área assistencial.