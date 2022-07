Trator atinge caminhonete e deixa um morto e dois feridos graves na ERS 350, em Chuvisca

publicidade

Um acidente de trânsito resultou em um morto e dois feridos graves no final da noite dessa quarta-feira no km 16 da ERS 350, na entrada da cidade de Chuvisca. No local, um trator Valmet colidiu frontalmente em uma Fiat Fiorino na pista.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), as três vítimas estavam na caminhonete, sendo que um homem, de 31 anos, teve o óbito. Já outros dois ocupantes do veículo, de 27 e 29 anos, tiveram ferimentos graves e foram encaminhados ao hospital de Camaquã.

O condutor do trator portava um simulacro de pistola e ameaçou os moradores locais na tentativa de fugir, sendo contido até a chegada do efetivo do CRBM, que efetuou a prisão em flagrante dele. Os policiais militares rodoviários constataram que o motorista do trator apresentava sinais de embriaguez.

Em Santo Ângelo, um caminhão boiadeiro Mercedes-Benz, com placas da cidade paranaense de Ponta Grossa, tombou no km 23 da ERS 561, no final da tarde dessa quarta-feira. O motorista, de 70 anos, morreu no local. Sete bovinos morreram e alguns fugiram para a mata. O efetivo do CRBM foi acionado.