Treinamento deixa 15 bombeiros soterrados no interior de São Paulo

Quinze bombeiros estão soterrados em uma gruta na cidade de Altinópolis (SP), na região de Ribeirão Preto, localizada a 335km de São Paulo. A informação foi confirmada pelo próprio Corpo de Bombeiros. O acidente foi registrado na madrugada deste domingo (31) na Gruta do Itambé. Três pessoas já foram retiradas da caverna com fraturas e hipotermia.

As informações iniciais do Corpo de Bombeiros indicam que 26 bombeiros civis faziam um exercício no interior da gruta, quando o teto da caverna desmoronou e soterrou parte do grupo.

Os profissionais realizavam um curso no local. Equipes de resgate de Ribeirão Preto e região estão na área do acidente. A gruta e a Cachoeira do Itambé são duas das principais atrações turísticas da cidade. Situada na estrada vicinal Arlindo Vicentini, o local recebe turistas de todo o país.