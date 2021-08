Trensurb paralisa toda operação para retirada de tela na rede de energia do metrô

publicidade

A Trensurb informa que paralisou novamente toda sua operação nesta sexta-feira. A decisão foi tomada para a retirada, por parte da concessionária da rodovia, de uma tela que caiu sobre a rede de energia do metrô. De acordo com a empresa, a expectativa é que os trens voltem a circular em até 1h, pelo menos no trecho entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo, que vinham funcionando.

#TrensurbInforma Operação paralisada em todo o sistema para retirada, por parte da concessionária da rodovia, da tela que caiu sobre a rede de energia do metrô, além do início dos serviços na própria rede de energia. (1/2) — Trensurb S.A. (@Trensurb) August 27, 2021

O sistema estava sendo retomado de maneira parcial desde o começo da tarde desta sexta em razão de um acidente entre veículos que causou uma queda na rede de proteção do viaduto de acesso à Ponte do Rio Guaíba na rede aérea da Trensurb.