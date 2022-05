Trenzinho volta a funcionar na Redenção a partir deste sábado

publicidade

O famoso trenzinho do Parque Farroupilha (Redenção) volta a funcionar neste sábado, se não chover em Porto Alegre. Dividida em dois vagões, com capacidade para 20 pessoas cada, a atração irá funcionar diariamente, das 9h às 18h, com possibilidade de horário estendido nos meses de verão. O tempo de viagem será em torno de 15 minutos, com valores de ingresso a partir de R$ 15.

O ponto de saída para os passeios de trem é o antigo prédio do postinho, próximo ao espelho d’água, onde funciona a bilheteria. O percurso passa pelo lago, em direção ao Monumento ao Expedicionário, dando a volta no parque. “Futuramente, o trem vai parar durante o percurso em alguns locais, não definidos ainda. São três possíveis pontos de parada, a serem previstos no decorrer da operação, talvez ligando as atrações”, pondera Isabel Sokolnik, diretora da Sólidos Equipamentos Infantis, empresa que venceu a licitação para operar o trenzinho em abril do ano passado.

O retorno da atividade se soma às outras atrações que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) vem trabalhando para devolver ao parque. “Os passeios de trenzinho complementam as atividades de entretenimento da Redenção, como a volta dos pedalinhos, já em operação, e o Refúgio do Lago, complexo gastronômico que abre oficialmente ao público dia 19", destaca o secretário Germano Bremm.

O projeto do trem é do engenheiro João Sokolnik e da arquiteta Mônica Gastaud. O equipamento possui acessibilidade e acessórios de segurança, como freio independente e cinto para todos os passageiros. A locomotiva é movida a diesel limpo, com painéis fotovoltaicos para gerar energia e movimentar todos os equipamentos.