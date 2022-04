Trote solidário arrecada 16 toneladas de alimentos no Rio Grande do Sul

publicidade

Alunos de Medicina de Porto Alegre e de municípios da Região Metropolitana, como Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo, realizaram no sábado mais uma edição do Trote Solidário. A iniciativa, que visa arrecadar alimentos para doação à população carente, já arrecadou 16 toneladas nesta edição. O objetivo da ação - promovida pelo Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (NAS-Simers) - é combater a violência nos ritos de recepção aos novos universitários e dar lugar a ações de caráter social.

Conselheira do NAS-Simers, Natállia Boff de Oliveira participa da organização do Trote Solidário há três anos. Em um supermercado localizado na Plínio Brasil Milano, no Boa Vista, ela acompanhava a abordagem dos colegas de Medicina aos clientes. Na entrada do estabelecimento, o grupo explicava a importância da doação e para onde seriam destinados os produtos coletados no local. Em pouco tempo, os voluntários já tinham enchido dois carrinhos com leite, arroz, massa, entre outros produtos.

Apesar da iniciativa em solo gaúcho, ela lamenta que trotes com violência ainda acontecem em outros cursos. "Na (Universidade) Federal do Paraná houve calouros da Medicina Veterinária que sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau", destaca. Para evitar cenas como as do Paraná, Natállia explica que a ideia do Trote Solidário é justamente 'acabar com o discurso' de que todo calouro tem que passar por vexame e sofrer humilhação. Até quarta-feira, foram arrecadadas 16 toneladas de alimentos.

Segundo Natállia, o Trote Solidário foi criado justamente para passar outra mensagem. Ela afirma que os estudantes ingressam no curso de Medicina para salvar vidas. "Só que demora até ir para o hospital e ter contato direto com o paciente. E o trote proporciona que a gente consiga salvar vidas de outra forma, desde o primeiro semestre, que é com as arrecadações, que é salvar vidas por meio de doações de alimentos e doação de sangue. É uma ação que promove o sonho da Medicina um pouco antes da formatura", destaca.

Aprovada em Medicina em 2020, Rafaela Pivato da Fonseca, 24, era uma das voluntárias que buscavam doações no supermercado. "Fiquei seis dias com aulas e veio a pandemia", observa. Sem poder participar da ação àquela época, Rafaela conseguiu participar de uma edição em setembro do ano passado. E agora repetiu a dose. "Agora que a pandemia está liberando um pouco, a gente está participando para compensar a vez que a gente passou", lembra. Ela explica que normalmente os clientes são receptivos a abordagem.

"Muitos são queridos e param para ouvir quando a gente fala que é estudante. Ficam interessados e depois que percebem que a gente não está tentando vender nada. Mas tem uns que nem param", diverte-se. O NAS-Simers informa que até o dia 11 de abril também poderão ser feitas doações de sangue, de livros e de tampinhas plásticas, que serão entregues para as entidades beneficiadas com a iniciativa.