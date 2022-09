Ufrgs torna facultativo uso de máscaras na universidade

publicidade

Tornou-se facultativo, o uso de máscara na Universidade Federal do RS (Ufrgs), em Porto Alegre. A decisão foi tomada nesta terça-feira pela Comissão para Monitoramento da Covid-19. Segundo a Ufrgs, o uso deixa de ser obrigatório, mas segue recomendado, principalmente em ambientes com pouca ventilação, salas com muitos alunos e para pessoas do grupo de risco.

Como diretrizes gerais, ainda constam a cobrança do comprovante vacinal e a disponibilização de álcool 70% nas dependências. O documento emitido pela Comissão inclui recomendações para monitoramento e controle da saúde. Confira a íntegra aqui.

As diretrizes são baseadas em documentos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, da Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Educação, Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho) e Organização Mundial da Saúde.