Uma mancha misteriosa surge no Arroio Dilúvio

Um líquido misterioso, de tom marrom, foi visto no Arroio Dilúvio, entre as avenidas Getúlio Vargas e Érico Veríssimo, em frente ao Centro Municipal de Cultura Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues.

Do esgoto onde saia o estranho líquido era possível ver peixes aglomerados no local. Consultados, nem a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (Fepam) e o Departamento Municipal de Água e Esgotos, tinham conhecimentos da mancha.

A Fepam informou que “irá fazer uma nova vistoria e encaminhar um ofício a fiscalização do município para que os mesmos realizem inspeções principalmente nas oficinas mecânicas que existem próxima do local”. Já o Dmae disse que as estações do órgão estão “regulares” e “quem fiscaliza é a Fepam”.