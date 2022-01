Unidade móvel amplia ações de testagem contra a Covid-19 em Porto Alegre

publicidade

Após 14.342 resultados positivos em 40.289 testes realizados entre 5 e 18 de janeiro, o que representa mais de 35%, conforme o último boletim semanal Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Porto Alegre segue disponibilizando o teste rápido de antígeno. Nesta segunda-feira, além das 132 unidades de saúde da Capital e no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), os moradores das comunidades das ilhas puderam realizar a testagem na unidade móvel na Ilha do Pavão, no bairro Arquipélago. A ação é financiada por recursos da Fase III do Projeto Testar RS, do Governo do Estado, e tem o objetivo de ampliar ações de diagnóstico e rastreio da Covid-19.

Moradora da Ilha Grande, a doméstica Cristiane Michele Custódio, 39, fez o deslocamento à pé até o local onde estava o ônibus da unidade móvel, na Rua A. Ela relata que sentiu alguns sintomas de síndrome gripal e por ter familiar que atua na rede de saúde resolveu testar. “Minha irmã trabalha em um posto de saúde. Como tive alguns sintomas decidi fazer o teste”, explica. Ela garante que a unidade móvel ajudou na decisão. “É muito importante pois ir ao posto demora. Assim tomamos providência na hora”, disse.

O médico clínico geral, Mosiah Heydrich Machado, responsável pela avaliação clínica das pessoas que procuram o posto móvel diz que existência dessa unidade itinerante permite explicar melhor formas de proteção contra a Covid-19. “As comunidades atendidas são carentes não só na questão financeira, mas também cultural. Podemos educar para a prevenção das doenças, dentro da realidade dessas pessoas”.

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas (febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular). Para pacientes sem sintomas, a orientação da SMS é testar preferencialmente entre o quinto e décimo dia do resultado do teste positivo da pessoa infectada com quem teve contato.

A implementação do ônibus itinerante está atrelada a um momento de alta demanda de testagem. Nas unidades de saúde, os testes podem ser feitos das 9h às 17h, enquanto no ônibus são realizados entre as 9h e as 17h. Os números da testagem na Capital serão atualizados na próxima quarta-feira (26), quando da divulgação do novo boletim da prefeitura.

Programação da unidade móvel (das 9h às 16h):

Segunda-feira, 24: Ilha do Pavão (rua A, 45 - Ilha do Pavão, bairro Arquipélago)

Terça-feira, 25: Vila dos Papeleiros (rua Voluntários da Pátria, 1940)

Quarta-feira, 26: Quilombo Fidelix (rua Dr. Sebastião Leão-Antonio F Rocha, 1-81)

Quinta-feira, 27: Vila Dique (rua Severo Dullius,165)