Unidade móvel do Procon de Porto Alegre atende consumidores no Parque da Redenção

O analista de TI Rafael Silvano alega problemas com o atendimento da CEEE Equatorial. Procurou a unidade móvel do Procon instalada no Parque da Redenção na manhã deste sábado, em busca de orientações sobre o que poderia fazer para resolver sua situação. Com ele, estava a enfermeira Laís Steffens Brondani. “A gente abre um protocolo, marca com eles, mas não vêm. Ficamos esperando em casa por um serviço que não é realizado, no final das contas”, diz Rafael.

Ele mostrou protocolos que havia aberto junto à concessionária de energia elétrica, mas que até então não haviam sido solucionadas. Recebeu a orientação de que deveria falar com algum eletricista, para que houvesse um laudo técnico da situação de sua residência. Ações como esta são comuns por parte do órgão da Prefeitura, que já as fez em diversos outros locais da cidade, a exemplo do Centro Histórico e Lami.

O Procon, assim como fez com Rafael, buscou orientar as possíveis ações a serem realizadas pelos consumidores que estão com problemas com algum produto ou serviço. “Geralmente recebemos mais reclamações relacionadas a telefonia, energia elétrica e passagens aéreas”, diz Ilva Acosta, coordenadora do atendimento eletrônico do Procon de Porto Alegre. Já o diretor do Procon, Wambert di Lorenzo, salientou a importância desta aproximação do órgão com o público.

“O objetivo é atender cada vez melhor nossos consumidores, esclarecer todas as dúvidas sobre seus direitos, procurar mediar e acelerar os possíveis acordos com os fornecedores e prestadores de serviços”, disse ele. A unidade móvel do Procon da Capital atendeu no Parque da Redenção até o início da tarde, e consumidores que não puderam comparecer podem entrar em contato com o órgão pelo aplicativo 156, ou ainda pelo site proconpoa.rs.gov.br, para registrar suas reclamações ou sugestões.