Unidades de saúde oferecem exame preventivo do câncer de colo de útero em Porto Alegre

Trinta e oito unidades de saúde estão abertas neste sábado para atendimento exclusivo de exames de prevenção do câncer de colo de útero, o exame citopatológico. Os serviços já fizeram contato com mulheres das regiões comunicando a disponibilidade, mas também atenderão a todas que buscarem as estruturas até as 17h.

“É um exame que tem bastante procura, mas tem bastante desistência também. Isso porque as mulheres acabam agendando e faltando com muita frequência. Por isso, além do agendamento, nesses eventos de final de semana, nós deixamos as portas abertas para quem quiser vir fazer”, afirma Roselaine Patrícia Spaniol, gerente da unidade de saúde Ramos, no bairro Rubem Berta, onde haviam quatro salas realizando o exame.

O exame citopatológico é um teste feito para detectar alterações nas células do colo do útero que possam predizer a presença de lesões precursoras do câncer ou do próprio câncer. É a principal estratégia para detectar lesões precocemente. “É um exame rápido de ser feito, não é dolorido, é simples de fazer”, garante a gerente. O exame deve ser feito a cada três anos, ao menos.

Durante a consulta para o exame, também é oportunizado o acompanhamento de outras condições de saúde. “São realizados testes rápidos de ISTs, monitoração de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, planejamento familiar e prevenção. Procuramos ver a mulher como um todo, em todas as suas condições de saúde”, informa Patrícia.

O exame citopatológico é um exame realmente preventivo, pois é capaz de detectar lesões que ainda não tenham evoluído para um câncer. “O câncer de colo de útero é uma lesão que leva bastante tempo para aparecer, mas quando a mulher fica 5, 10, 15 anos sem fazer o exame, a lesão já evoluiu para um câncer”, explica a gerente.

Confira as unidades de saúde abertas neste sábado para a realização do exame, até as 17h:

Asa Branca

Assis Brasil

Batista Flores

Beco dos Coqueiros

Diretor Pestana

Domênico Feoli

Esperança Cordeiro

Farrapos

Fradique Vizeu

Ilha da Pintada

Ilha dos Marinheiros

Jardim Carvalho

Jardim da Fapa

Jardim Protásio Alves

Mario Quintana

Mato Sampaio

Milta Rodrigues

Morro Santana

Navegantes

Nova Brasília

Passo das Pedras II

Ramos

Rubem Berta

Safira Nova

Santa Fé

Santa Maria

Santa Rosa

Santo Agostinho

São Borja

São Cristóvão

Tijuca

Timbaúva

Vila Brasília

Vila Ipiranga

Vila Jardim

Vila Pinto

Vila Safira

Wenceslau Fontoura