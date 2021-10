Unidades de saúde recebem doses de AstraZeneca para retomada de vacinação na terça em Porto Alegre

publicidade

A aplicação da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 será retomada nesta terça-feira nos postos de saúde de Porto Alegre. As unidades de saúde serão reabastecidas nesta segunda-feira com o imunizante fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e por esse motivo não foi realizada a vacinação com o imunizante na Capital. Na sexta-feira passada, os postos de saúde viram seus estoques de AstraZeneca esgotarem. No entanto, para garantir a vacinação no final de semana, a prefeitura conseguiu a liberação de oito mil doses com a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Houve vacinação com a substância no sábado, mas ela foi paralisada no domingo.

A imunização contra o coronavírus teve prosseguimento nesta segunda-feira com a aplicação das vacinas da Pfizer e da Coronavac (primeira e segunda dose) no Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações (Cibai), na igreja Pompéia, no bairro Floresta, e no Largo Glênio Peres (tenda do Sesi). Além disso, 35 unidades de saúde e quatro farmácias parceiras aplicaram as vacinas. A primeira dose estava disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, foi necessário apresentar documento de identidade com CPF. O intervalo de aplicação das doses da Pfizer é de oito semanas. Podem realizar a segunda dose do imunizante pessoas vacinadas até o dia 9 de agosto. A segunda dose da Pfizer foi aplicada em 16 farmácias parceiras e 35 unidades de saúde, além do shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres e Cibai.

Com relação à segunda dose de Coronavac, segue mantido o intervalo de 28 dias e dez semanas. Assim, quem recebeu a primeira dose até o dia 6 de setembro já pode completar o esquema vacinal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação. Podem receber a dose de reforço pessoas com 70 anos ou mais vacinadas com a segunda dose até o dia 3 de abril e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até o dia 6 de setembro. A dose de reforço é aplicada em pessoas com imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer,transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas em uso de drogas imunossupressoras e pessoas vivendo com HIV/Aids.

Além disso, também são vacinados quem faz uso de corticóides em doses maiores de 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias, uso de drogas modificadoras da resposta imune, pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças inflamatórias crônicas - reumatológicas, auto inflamatórias e doenças intestinais inflamatórias. Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identificação e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para imunossuprimidos, é necessário também a apresentação do comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

