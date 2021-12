Unidades móveis de vacinação contra a Covid-19 deixam de funcionar aos domingos em Porto Alegre

publicidade

A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre nos finais de semana contará com uma diferença a partir deste domingo, 12 de dezembro. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não disponibilizará mais as unidades móveis aos domingos. As imunizações aos sábados estão mantidas, como as que ocorrem hoje até as 15h no Centro de Saúde IAPI, no Passo d’Areia, Unidade de Saúde Tristeza, no bairro Tristeza, e no Loteamento Irmãos Maristas, no Jardim Leopoldina, que encerrou às 12h30min.

“Percebemos, nas últimas semanas, uma baixa procura pela vacina aos finais de semana. Já durante a semana, o movimento tem se mantido alto. Por isso, decidimos ampliar o número de unidades vacinadoras de segunda a sexta-feira”, explica a diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Caroline Schirmer. Com isso, a prefeitura disponibiliza, a partir de hoje (segunda-feira), mais sete unidades de saúde para vacinação contra Covid-19. Os locais se somam às 34 unidades que já vinham aplicando a vacina, totalizando 50 pontos: Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, sete farmácias e 41 unidades de saúde - seis delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

Além disso, as unidades Vila Fátima, Ernesto Araújo, Campo Novo, Santa Fé, Quinta Unidade, Santa Tereza e Morro dos Sargentos irão atender a população das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Em todos os locais, são aplicadas primeira, segunda e terceira dose. A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. A segunda aplicação é disponível a vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer até 16 de outubro (oito semanas) e Coronavac para vacinados até 13 de novembro (28 dias). Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 11 de julho (cinco meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até 13 de novembro (28 dias).

Para quem foi buscar imunização no sábado, a sensação de alívio era uma tônica para todos que saíam das unidades com sua Carteira de Vacinação assinalada. “As pessoas precisam entender de uma vez por todas que todos temos que nos vacinar. Não faz bem só para a gente, mas para que está a nossa volta”, afirmou a comerciante Natália Souza, que recebeu sua terceira dose no Loteamento Irmãos Maristas. Na unidade Jardim Leopoldina, houve bom movimento e muitas pessoas fazendo sua primeira vacina. Em Porto Alegre, mais de 1,1 milhão de pessoas (90,8%) já completaram seu esquema vacinal.

Veja Também