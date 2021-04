UPAs de Porto Alegre começam a apresentar diminuição no número de pacientes

publicidade

Após apresentar picos de superlotação, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Porto Alegre começam a registrar uma considerável diminuição no número de pacientes. O secretário municipal da Saúde (SMS), Mauro Sparta, afirmou nesta terça-feira que ocorreu uma redução das doenças respiratórias o que acabou por contribuir na baixa das internações nos Pronto Atendimentos. "As pessoas estão se cuidando mais e respeitando os protocolos sanitários o que acaba por refletir na ocupação das UPAs", ressaltou.

Mesmo que as unidades da Lomba do Pinheiro, Bom Jesus, Cruzeiro do Sul e UPA Moacyr Scliar ainda apresentem mais de 100% de lotação, a demanda de pacientes, conforme Sparta, não é mais tão alta. As unidades seguem com o atendimento de casos graves e os servidores das instituições de saúde informam o público sobre a situação dos PAs. Durante a manhã, o setor de traumatologia do Pronto Atendimento da Cruzeiro do Sul (PACS) foi um um dos locais mais procurados pela população.

No PACS, pela primeira vez, não havia pessoas aguardando vaga por um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A unidade que possui 12 leitos tinha 13 pessoas em observação/internados e 13 pacientes aguardavam internação. A lotação na unidade atingiu ontem 108,33%. No auge da superlotação do PACS, no mês de março, 40 pessoas estavam em observação ou internados, e 47 em atendimento pelos profissionais de saúde. A unidade que possui 12 leitos adultos tinha 27 pacientes que aguardavam por internação e três pessoas estavam com encaminhamento para a UTI. Na época, a lotação no PA da Cruzeiro do Sul chegou a 333,33%.

O PA da Bom Jesus também pela primeira vez não tinha nenhum paciente aguardando vaga para internar na UTI. Os sete leitos da unidade estavam com 15 pessoas em observação/internados e 15 em atendimento. Um total de dez pessoas aguardavam na manhã de terça-feira por uma internação. A lotação na UPA da Bom Jesus chegou a 214,29%. No mês de março, os sete leitos adultos estavam com 22 pessoas em observação ou internados, 22 em atendimento e um paciente aguardava para ser transferido para uma UTI. Dezessete pessoas estavam aguardando internação. A lotação na época atingiu 314,29%.

Na UPA Moacyr Scliar, na zona Norte da Capital, os números também apresentaram uma redução. A unidade tinha hoje 40 pacientes em observação ou internados, 43 em atendimento e quatro tinham encaminhamento para a UTI. Um total de 37 pessoas aguardavam internação e a lotação no local chegou a 235,29%. Em março, a UPA Moacyr Scliar registrou um total de 45 pacientes em observação ou internados, dez aguardavam transferência para a UTI, 47 pessoas estavam em atendimento e 37 aguardavam internação. A UPA Moacyr Scliar conta com 17 leitos adultos. A lotação no período chegou a 264,71% na unidade.

Na Lomba do Pinheiro, o quadro na manhã de terça-feira foi bem diferente de um mês atrás. Um total de 13 pessoas estavam em observação ou internados e 13 pacientes em atendimento. Uma pessoa esperava encaminhamento para a UTI e sete aguardavam pela internação. A lotação na unidade atingiu 144,44%. Em março, a unidade da Lomba do Pinheiro, tinha o quadro de 17 pacientes em observação ou internados e sete pessoas em atendimento. A vaga pela UTI tinha um paciente na lista e oito pessoas esperavam pela internação. Na época, a lotação na UPA da Lomba do Pinheiro chegou a 188,89%.