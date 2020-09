UTIs de Porto Alegre têm alta nas internações no fim de semana

publicidade

Com 315 pacientes confirmados para o novo coronavírus em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais de Porto Alegre, a semana se inicia com alta de 5% das internações em relação a sexta-feira, quando havia 300 casos confirmados nas UTIs. Outros 22 pacientes internados são suspeitos de contrair o vírus. Apesar do aumento de casos de Covid-19, a taxa geral de ocupação - que envolve outras doenças - se manteve estável e atingiu 87,67%, com 725 leitos ocupados de um total de 841.

Os hospitais Moinhos de Vento e São Lucas operavam com capacidade máxima. Mãe de Deus (96,67%), Nossa Senhora da Conceição (92%), Vila Nova e Restinga (90%), também apresentam taxas elevadas. Dos 69 leitos ocupados no Nossa Senhora da Conceição, 40 eram por pacientes confirmados (40) de Covid-19. Na avaliação do diretor técnico do GHC, Francisco Paz, as variações do número de internações durante período curto não permitem avaliações definitivas.

Segundo Paz, para consolidar um cenário de crescimento expressivo é preciso observar o comportamento das internações nos próximos dias. "São variações pequenas, ainda é cedo. É necessário esperar mais uma semana para definir se está havendo aumento", afirma. Paz destaca que o hospital já iniciou a liberação de alguns setores e deu os primeiros passos rumo à retomada da normalidade no atendimento. A expectativa é de que a prevalência da doença diminua.



Mesmo assim, ele reforça as recomendações da autoridades de saúde. "As pessoas devem evitar aglomeração, usar máscaras de proteção e manter etiquetas respiratórias para impedir a contaminação", alerta.