UTIs operam com 89,56% dos leitos ocupados em Porto Alegre

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de Porto Alegre operavam hoje com 89,56% dos 812 leitos ocupados. Dos 712 que abrigavam pacientes, 356 tinham relação com o novo coronavírus (320 confirmados e 36 sob investigação).

Outros 15 portadores do Covid-19 permaneciam nas Emergências dos hospitais de Clínicas (2), Conceição (9), Santa Casa (1) e São Lucas (3) aguardando internação nas UTIs.

Os hospitais Porto Alegre, Vila Nova, Restinga e Santa Ana estavam com todos os leitos ocupados. Outros cinco perto da ocupação completa: Clínicas (93,42%), Conceição (94,67%), Cristo Redentor (97,44%), Mãe de Deus (95%) e Moinhos de Vento (98,39%).