UTIs registram estabilidade de internações conforme último boletim no RS

Com 1.941 pacientes em estado grave e 58,8% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), as internações no Rio Grande do Sul apresentavam estabilidade em relação à véspera, nesta terça-feira. Até o início da noite, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), as hospitalizações por conta do coronavírus apresentavam redução, com 457 casos confirmados, ou seja, nove a menos do registrado na segunda-feira.

Com 1.358 leitos ocupados, a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) apresentava diminuição do número de pacientes em relação à véspera, com taxa geral de ocupação de 55,2%. A privada registrava aumento de ocupação pelo segundo dia consecutivo, com 583 pacientes em estado grave e 69,5% de lotação. Na Capital, as UTIs tinham 653 pacientes em estado grave, com 159 casos confirmados para a Covid-19. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a taxa geral de ocupação era de 74,97%.

Dos 18 hospitais monitorados pela SMS, dois não tinham vagas disponíveis: Ernesto Dornelles e Pronto Socorro. Com 95,52% de ocupação dos leitos de UTI, o Hospital Nossa Senhora da Conceição operava próximo da capacidade máxima, com apenas três leitos disponíveis. Outras sete instituições registravam ocupação igual ou acima a 70%. Quatro hospitais não haviam atualizado os dados.

