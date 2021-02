Vacinação anticovid começa para idosos de 82 anos nesta sexta-feira em Porto Alegre

publicidade

Idosos de 82 anos poderão ser vacinados contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira em Porto Alegre. Vinte e uma unidades de saúde e dois drive thrus estarão abertos para o grupo, no BIG Sertório e Big Barra Shopping Sul, das 8h às 17h, conforme nota da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS). Os locais também funcionarão neste sábado.

O aumento do grupo prioritário foi possível por conta da chegada de 21.420 doses da vacina de Oxford/Astrazeneca.

Profissionais da saúde

Também será oferecida a primeira dose do imunizante para profissionais da saúde autônomos ativos. A vacinação será na Área 5 do Centro de Saúde IAPI e no Centro de Saúde Modelo, das 8h às 17h. O atendimento continuará enquanto durar o estoque de cinco mil doses, ainda segundo a SMS.

Para receber a vacina, o grupo deverá levar consigo CPF, comprovante de endereço, carteira do Conselho Profissional válida e declaração, conforme estabelecido na Portaria13215690/2021 da SMS.