publicidade

A vacinação contra a Covid-19 acontece em 44 pontos de Porto Alegre nesta terça-feira. Além do Shopping João Pessoa, são 43 unidades de saúde, sendo seis delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

A aplicação da dose de reforço está disponível para vacinados com a primeira dose de Janssen até 18 de novembro (dois meses) e para vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até 18 de setembro (quatro meses).

Porto Alegre também inicia, nesta terça-feira, a aplicação da quarta dose para imunossuprimidos. A vacinação será para pessoas acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até 18 de setembro.

Os endereços e horários estão disponíveis aqui.