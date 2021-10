Vacinação contra a Covid-19 acontece em 54 locais nesta sexta-feira em Porto Alegre

publicidade

A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre estará disponível em 54 pontos, nesta sexta-feira. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), pessoas a partir dos 12 anos de idade poderão receber os imunizantes em 36 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS IV e 15 farmácias parceiras. O Rolê da Vacina estará no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS IV (rua Comendador Azevedo, 97, bairro Floresta), das 9h às 16h.

Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identidade com CPF.

Pessoas que receberam o imunizante da Pfizer até 3 de setembro (oito semanas) já podem completar o esquema vacinal. O imunizante estará disponível nas 36 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS IV e 15 farmácias parceiras.

Quem foi imunizado com a fórmula da Coronavac até 1º de outubro (28 dias) deverá completar o esquema em 15 unidades de saúde, além do Largo Glênio Peres, Loteamento Timbaúva III (em frente ao mercado Mais Economia) e Shopping João Pessoa.

Por fim, podem tomar a segunda dose da Astrazeneca pessoas que receberam a primeira dose até 3 de setembro (oito semanas). O imunizante estará disponível no Shopping João Pessoa e oito unidades de saúde (Álvaro Difini, Assis Brasil, IAPI, Moab Caldas, Morro Santana, Santa Marta, São Carlos e Tristeza)

Para a segunda dose, é necessário levar a identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

A dose de reforço estará disponível para pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde de todas as idades com a segunda dose até 29 de abril (seis meses) e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 1º de outubro (28 dias). A terceira dose pode ser feita em 36 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS IV e 15 farmácias parceiras.

Para receber a terceira dose é necessário documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Profissionais de saúde devem levar também comprovante do registro no Conselho de Classe. Já imunossuprimidos precisam apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

A lista completa de endereços e horários você encontra aqui.