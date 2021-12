Vacinação contra a Covid-19 ocorre na Orla do Guaíba neste sábado

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre mantém a vacinação contra a Covid-19, neste sábado, no trecho 1 da Orla do Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro. A ação ocorre das 11h às 16h. Primeira, segunda e terceira doses podem ser encontradas no local, além da dose de reforço da Janssen.

A primeira dose é oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose está disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech até 23 de outubro (oito semanas) e Coronavac/Butantan para vacinados até 20 de novembro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A dose de reforço da Pfizer segue disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 18 de julho (cinco meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até 20 de novembro (28 dias). Já a dose de reforço da Janssen pode ser acessada pelas pessoas vacinadas com o imunizante até 7 de julho.

Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. Imunossuprimidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Agradecimento

Antes de a vacinação ter início, às 10h30min deste sábado a SMS promove, no mesmo local, um evento especial de agradecimento aos parceiros que auxiliaram na campanha de vacinação contra a Covid-19, durante o ano, em Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo e o secretário de saúde Mauro Sparta devem participar do evento.