Vacinação contra Covid-19 é realizada na Orla do Guaíba e em duas unidades de saúde

publicidade

A vacinação contra a Covid-19 foi realizada neste sábado em três locais de Porto Alegre. A novidade ficou por conta da realização da imunização no trecho 3 da Orla do Guaíba, ao lado da pista de skate - um dos locais mais visitados pelos porto-alegrenses desde a sua inauguração no dia 23 de outubro.

Na estrutura montada próxima das quadras poliesportivas da área de lazer, foram oferecidos ao público a primeira dose, a segunda (AstraZeneca, Pfizer e Coronavac) e a dose de reforço. A imunização foi feita em adolescentes com 12 anos ou mais, em profissionais da saúde e em pessoas imunossuprimidas.

Os servidores da saúde aplicam também a dose de reforço (Pfizer) em pessoas com 60 anos ou mais. Além da imunização no trecho 3 da Orla do Guaíba, as unidades de saúde Assis Brasil e Glória atenderam o público até as 17h.

Em função do ponto facultativo do Dia do Servidor Público (comemorado em 28 de Outubro), as unidades de saúde que não aplicarem a vacina contra o coronavírus estarão fechadas na segunda-feira, 1º de novembro. O atendimento será retomado na quarta-feira, dia 3 de novembro.

A segunda dose estava disponível para pessoas imunizadas com AstraZeneca e com Pfizer há pelo menos oito semanas e com Coronavac há pelo menos 28 dias. Além do documento de identidade, o público teve que levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já a dose de reforço estava a disposição para pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde com esquema vacinal completo há seis meses, e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Serviço de vacinação no feriadão

No domingo, a vacinação contra a Covid-19 será realizada no Clube Satélite Prontidão, na rua Alberto Rangel, no bairro Rubem Berta, na zona Norte de Porto Alegre, das 9h às 16h.

Na segunda-feira, dia 1º de novembro, Porto Alegre terá seis locais de vacinação contra o coronavírus e 15 farmácias parceiras da prefeitura.

A aplicação da primeira dose, da segunda e da dose de reforço será realizada no Largo Glênio Peres (Sesi), no Centro Histórico, das 12h às 18h, no shopping João Pessoa, das 9h às 17h e nas unidades de saúde Álvaro Difini, rua Álvaro Difini, 520, no bairro Restinga; Barão de Bagé, na rua Araruama, 487, no bairro Vila Jardim; Jardim Leopoldina, na rua Orlando Aita, 130, bairro Protásio Alves; e no Parque dos Maias, na rua Francisco Galecki, 165, no bairro Rubem Berta. Nos quatro postos de saúde e nas 15 farmácias, o atendimento ao público será feito das 9h às 17h.

O público deve ficar atento porque as unidades de saúde Barão de Bagé, Jardim Leopoldina, Parque dos Maias e as 15 farmácias não possuem a segunda dose da vacina da Coronavac.

Na terça-feira, dia 2 de novembro, duas unidades de saúde estarão atendendo os porto-alegrenses. A Rubem Berta, na rua Wolfram Metzler, 675, bairro Rubem Berta; e a Tristeza, na avenida Wenceslau Escobar, 110, no bairro Tristeza. Os postos de saúde vão funcionar das 9h às 17h.