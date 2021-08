Vacinação contra Covid-19 tem grande procura por jovens em Porto Alegre

publicidade

Homens e mulheres de 22 anos ou mais foram vacinados neste sábado contra a Covid-19 em Porto Alegre. A imunização foi feita no drive-thru do shopping Bourbon Wallig, no drive do BIG BarraShoppingSul e no shopping Total para pedestres. Além do público de 22 anos, as pessoas com as faixas etárias já contempladas anteriormente também puderam buscar os locais de vacinação para receber a primeira e segunda dose da imunização. Para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades a vacinação será retomada na segunda-feira, dia 16.

Na fila do shopping Total, mais de 70 pessoas aguardavam o começo da vacinação contra o coronavírus. O estudante de Biologia Samuel Martins, 22 anos, afirmou que estava feliz por ter feito a vacina. "Pensei que fosse demorar mais. Achei que seria vacinado somente no final deste ano", comentou. A relações públicas Fernanda Machado, 22 anos, disse que só faltava ela a ser vacinada na família contra a Covid-19. "Meus pais e meu irmão já estão vacinados. Estou emocionada com esse momento", acrescentou a jovem.

No domingo, a unidade móvel de Saúde levará a vacinação até a comunidade do bairro Rubem Berta. O serviço estará instalado no Instituto de Educação São Francisco, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 479, das 9h às 13h.

A imunização continuou neste final de semana para os públicos já contemplados anteriormente na campanha: profissionais de saúde e de apoio à saúde, pessoas com deficiência a partir de 18 anos, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes (que estejam amamentando bebês com até 12 meses).

Porto Alegre retoma na segunda-feira a aplicação da segunda dose da Pfizer para população em geral. A imunização será feita em quatro unidades de saúde, das 8h às 17h: Bananeiras, IAPI, Tristeza e Passo das Pedras. A diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, reforçou a importância da população completar o esquema vacinal. “Somente com as duas doses as pessoas estão efetivamente protegidas”, destacou.

Documentos necessários

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital. Para o grupo das comorbidades e deficiências, é necessário comprovar a condição (exceto Síndrome de Down). A segunda dose segue disponível para todas as pessoas que estão com o esquema vacinal em atraso da Coronavac e quem recebeu AstraZeneca há pelo menos dez semanas.