Vacinação de jovens com 26 anos tem movimento tranquilo em Porto Alegre

publicidade

Homens e mulheres de 26 anos ou mais foram vacinados nesta segunda-feira contra a Covid-19 em Porto Alegre. Os 12 postos de saúde tiveram uma movimentação bem tranquila nas primeiras horas da manhã. Não houve aglomeração e a imunização não foi realizada no sistema drive-thru. Nos mesmos locais ocorreu a vacinação para adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos (primeira dose) e gestantes e puérperas (segunda dose).

Na unidade de saúde Morro Santana, na zona Norte de Porto Alegre, o estudante Leonardo Bordin, 26 anos, que cursa o último semestre de Engenharia Mecânica, disse que estava muito ansioso e que foi muito emocionante finalmente estar tomando a vacina. "Depois de quase dois anos em isolamento e trabalhando em home office é um sentimento de que a luz está cada vez mais próxima da gente nesse momento conturbado que todos passamos", acrescentou o jovem que recebeu a primeira dose da Pfizer.

Já a atendente Dafni Escouto, 27 anos, afirmou que a aplicação da primeira dose da vacina representava esperança. "Depois de muitas perdas esse é um momento muito emocionante", destacou. Dafni estava na companhia da irmã Tainá que também foi imunizada contra a Covid-19.

Veja Também

O agendamento pelo aplicativo 156+POA também foi mantido para aplicação da primeira dose. Além das unidades Morro Santana, Tristeza e São Carlos, que já ofereciam o serviço no período noturno (das 18h às 21h), agora mais três unidades estão com agendas abertas para o período diurno: Diretor Pestana (agendas das 9h às 16h), Nossa Senhora de Belém (agendas das 9h às 16h) e Passo das Pedras 1 (agendas das 7h às 17h).

A aplicação da primeira dose continua para os públicos já contemplados anteriormente na campanha: profissionais de saúde e de apoio à saúde; pessoas com deficiência a partir de 18 anos; pessoas com comorbidades a partir de 18 anos; funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior; gestantes e puérperas; cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente e lactantes (que estejam amamentando bebês com até 12 meses).

A aplicação da segunda dose segue disponível em 32 unidades de saúde e 21 farmácias parceiras para quem recebeu Astrazeneca há pelo menos dez semanas e em 20 unidades de saúde para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias.

Não haverá aplicação de segunda dose Pfizer para o público em geral, pois não existem pessoas com doses com prazos determinados para o período.

Segundo o Ministério da Saúde, desde o dia 14 de junho o intervalo entre a primeira e segunda dose da vacina da Pfizer é de dez semanas. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.