Vacinação de profissionais liberais da saúde tem movimento intenso nas farmácias de Porto Alegre

publicidade

A vacinação dos profissionais de saúde liberais ou que atuam em estabelecimentos de saúde, contra o coronavírus, movimentou nesta quarta-feira as farmácias onde foram aplicadas as doses do imunizante. No Centro Histórico de Porto Alegre, por exemplo, houve o registro de filas no começo da manhã. Nas unidades da Panvel e da São João, na rua dos Andradas e da avenida Osvaldo Aranha, no bairro Bom Fim, os profissionais aguardavam na fila para receber a vacina.

Na Panvel da rua dos Andradas, por volta das 8h, mais de 30 pessoas aguardavam na fila para realizar a imunização. A nutricionista Fátima Siqueira afirmou que a vacinação representou um momento de grande emoção. “Estou na torcida para que toda população brasileira seja vacinada”, ressaltou.

Já a assistente social Eunice Freitas pediu que a vacinação seja o mais rápido possível para que o país volte à normalidade. O atendimento dos profissionais de saúde liberais iniciou às 9h e vai até às 17h. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) habilitou 19 farmácias (Panvel, Agafarma e São João) para a realização da imunização.

Para ter acesso à aplicação da vacina contra a Covid-19, foi necessário que os profissionais apresentassem cópias impressas do comprovante de residência em Porto Alegre, registro profissional e autodeclaração de profissional de saúde habilitado a receber a imunização. Os autônomos que atendem a domicílio tiveram que comprovar também a residência de pelo menos dois pacientes na Capital.

Os profissionais beneficiados com a campanha de vacinação contra a Covid-19 pertencem as seguintes categorias: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, trabalhadores em serviços sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, que trabalham em estabelecimentos de assistência à saúde, como hospitais, clínicas, consultórios, ambulatórios, laboratórios e farmácias, regulação e gestão à saúde.

A definição dos profissionais de saúde liberais para a vacinação em farmácias estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi homologada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS). A secretaria decidiu não vacinar nesta etapa da campanha os educadores físicos que atuam em academias, clubes e serviços de interesse à saúde que não executem serviços de reabilitação, e os médicos veterinários que trabalham exclusivamente com a saúde animal.

A recomendação do Ministério Público, do dia 26 de março de 2021, ratifica a posição da secretaria que exclui médicos veterinários e educadores físicos. A decisão foi encaminhada ao prefeito Sebastião Melo e ao secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta. Por esse motivo, foi criado o documento de autodeclaração profissional.

Veja Também