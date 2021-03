Vacinação em Porto Alegre chegará a idosos a partir dos 70 anos no próximo domingo

publicidade

A vacinação contra o coronavírus em Porto Alegre chegará aos idosos com 70 anos até o próximo domingo e contemplará um total de 28 mil profissionais de saúde autônomos ao longo da semana. A Capital, que iniciou a imunização de idosos com 73 anos ou mais nesta segunda-feira, acelerou o processo de ampliação das faixas etárias depois que o Ministério da Saúde autorizou a liberação de estoques de vacinas contra a Covid-19 reservadas para a segunda dose e que a Secretaria Estadual da Saúde (SES) definiu que as 322.050 doses recebidas no sábado deverão ser aplicadas em 100% dos idosos de 70, 71 e 72 anos, nos quilombolas e em 34% das pessoas de 69 anos.

A imunização do grupo com 73 anos ou mais vai até esta terça-feira. Em seguida, na quarta e na quinta-feira, será a vez dos idosos a partir dos 72 anos. Na sexta e no sábado, pessoas com 71 anos ou mais serão imunizadas até que, no domingo, chegue a vez da faixa etária a partir dos 70 anos. Os grupos contabilizam cerca de 30 mil porto-alegrenses. Durante a semana, a vacinação será feita em 33 Unidades Básica de Saúde (UBS) e, no domingo, ocorrerá em drive-thrus.

O cronograma foi confirmado pelo secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta. “O Ministério da Saúde está dizendo que toda a semana vai mandar vacina regularmente e vai ampliando”, explicou o titular da pasta, citando a decisão que leva em conta a previsão de entregas da Fiocruz e do Butantan. No último domingo, o Ministério mudou a orientação de que os Estados reservassem parte dos lotes para aplicação das segundas doses, justificando que haverá insumos para a fabricação.

A imunização de profissionais autônomos da Saúde – que não trabalham no atendimento hospitalar -, vai ser realizada a partir de terça-feira em 22 farmácias. O motivo, segundo o secretário, é não aglomerar os integrantes deste grupo com os idosos que serão imunizados nas unidades de Saúde. A imunização também será escalonada por faixa etária (veja abaixo). Os profissionais precisarão levar cópia impressa do registro profissional, do documento de autodeclaração do profissional, de um comprovante de residência em Porto Alegre ou do exercício profissional. Para trabalhadores vinculados à instituições de saúde da Capital, o comprovante é do endereço do local, e para autônomos que atendem a domicílio a documentação é uma declaração de ao menos dois clientes/pacientes residentes no município de Porto Alegre onde o profissional de saúde atua e respectivos comprovantes de residências desses clientes/pacientes.

Profissionais contemplados nesta etapa:

Profissionais de saúde liberais ou de estabelecimentos de saúde, com atividade assistencial direta e presencial, representados em 14 categorias: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares que atuam em serviços voltados ao atendimento da saúde humana como, por exemplo, em hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, farmácias, consultórios.

Profissionais não contemplados nesta etapa:

Trabalhadores dos demais estabelecimentos de serviços de interesse à saúde (exemplos: academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de estética, óticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal); Profissionais em trabalho não presencial; Pessoal de apoio (secretárias, recepcionistas, atendentes de balcão).

Calendário da 1ª dose para profissionais de Saúde autônomos

23/03/2021 - profissionais com 60 anos ou mais

24/03/2021 - profissionais com 55 anos ou mais

25/03/2021 - profissionais com 50 anos ou mais

26/03/2021 - profissionais com 45 anos ou mais

29/03/2021 - profissionais com 40 anos ou mais

30/03/2021 - profissionais com 35 anos ou mais

31/03/2021 - profissionais com 30 anos ou mais

01/04/2021 - profissionais com 29 anos ou menos

Locais de aplicação para profissionais da Saúde autônomos:

Rede Agafarma - rua Catarino Andreatta, 115, Vila Nova

Rede Agafarma - avenida Benjamin Constant, 1.253, São João

Rede Panvel - rua João Wallig, 1.800, loja JW 13-Iguatemi, Passo d'Areia

Rede Panvel - avenida Goethe, 210, Rio Branco

Rede Panvel - rua dos Andradas, 1.320, Centro Histórico

Rede Panvel - rua Casemiro de Abreu, 1.755 e 1.775, Boa Vista

Rede Panvel - avenida Wenceslau Escobar, 2.857, Tristeza

Rede Panvel - rua 24 de Outubro, 722, Independência

Rede Panvel - avenida Osvaldo Aranha, 1.370, Bom Fim

Rede Panvel - avenida Ipiranga, 6.681 - Prédio 12B - Térreo, Partenon

Rede Panvel - rua Silveiro, 181, Menino Deus

Rede Panvel - rua Anita Garibaldi, 2.099, Mont'Serrat

Rede Panvel - rua Valparaíso, 698, Jardim Botânico

Rede Panvel - avenida Doutor Nilo Peçanha, 690, Petrópolis

Rede Panvel - rua Adda Mascarenhas de Moraes, 57, Jardim Itú-Sabará

Rede São João - avenida Juca Batista, 510, Cavalhada

Rede São João - rua 24 de Outubro, 676, Moinhos de Vento

Rede São João - avenida Carlos Gomes, 1.723, Auxiliadora

Rede São João - avenida Assis Brasil, 3.277, loja 01, Cristo Redentor

Rede São João - rua dos Andradas, 1.179, Centro Histórico

Veja Também