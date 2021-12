Vacinação foi até o meio dia na véspera de Ano Novo em Porto Alegre

publicidade

A vacinação contra a Covid-19 foi mantida na véspera de Ano Novo no Shopping João Pessoa e em 41 unidades de saúde, com horário reduzido das 8h às 12h. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), devido ao baixo movimento esperado, em razão das viagens e confraternizações de fim de ano, a vacinação não ocorrerá no sábado e no domingo na Capital, voltando na segunda-feira, com horário normal de atendimento, que varia conforme o local. Dessa vez, as farmácias parceiras não disponibilizaram aplicação. A dose de reforço estava disponível para vacinados com a primeira dose de Janssen até 31 de outubro (dois meses) e para vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até 31 de agosto (quatro meses).

Na unidade de Saúde Santa Marta, no Centro de Porto Alegre, o movimento era fraco. De acordo com a enfermeira Karen da Silva Calvo, 43 pessoas foram imunizadas, sendo 40 com a dose de reforço, todas da Pfizer, até as 9h45min. Ela comentou que a queda da procura pela vacinação começou na quinta-feira. “Neste dia, vacinamos 386 pessoas, quase metade do total de 700 que atendemos na segunda e terça-feira, somando 1,4 mil vacinados em dois dias”, explicou. Ela estimou que, neste ritmo, até as 12h, talvez chegasse o fim da manhã com 100 vacinados.

Os imunizantes oferecidos eram Pifzer e Janssen. O técnico de enfermagem Carlos Miranda contou que não durante quase dois anos de pandemia, não contraiu Covid-19, não teve familiares próximos contaminados e nem perdas. Por essa razão, não deixou de se vacinar, mesmo na véspera de Ano Novo. “É importante que todos se vacinem para superar essa pandemia”, ressaltou.

A Unidade de Saúde Santa Marta não abre no fim de semana, seguindo determinação da SMS, e volta na segunda-feira, a partir das 8h.

