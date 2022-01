Vacinação infantil tem movimento intenso neste sábado

publicidade

A vacina pediátrica contra a Covid-19 está sendo aplicada neste sábado nas unidades básicas de saúde Estrada dos Alpes e Mapa, das 9h às 13h, para crianças com comorbidade ou deficiência, autistas, quilombolas e indígenas a partir de cinco anos. Para receber a dose, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável e da criança, e comprovante da condição de saúde (no caso de comorbidade ou deficiência). Os pais devem estar presentes no momento da vacinação ou enviar autorização assinada.

O movimento era intenso na UBS Estrada dos Alpes nas primeiras horas desta manhã. O corretor de seguros Jorge Sortica, de 52 anos, acompanhado pela esposa e tecnóloga de recursos humanos Genilda Torres, 39, demonstrava felicidade pela vacinação do filho Nicolas, 5. “Temos uma sensação de alívio, pois nós adultos já tomamos as três doses. Se pudesse, nós teríamos começado a imunização pelo nosso filho”, destacou o pai. “Trata-se de um direito que ele tem. Como ele tem asma e ainda não pode decidir, é nosso dever fazer isso”, completou a mãe, salientando que a família vive com o avô de 88 anos do garoto. “Vamos ficar mais aliviados para retornar a viver”, ainda acrescentou.

A auxiliar de serviços gerais Gheyse Rodrigues, de 28 anos, levou o filho Roger, 8, para ser imunizado. “Sinto uma mistura de tranquilidade e alívio. Agora tenho certeza de que, se vier a acontecer de o meu filho ser contaminado, será algo menos agressivo”, disse a mãe. “Não doeu nada e gostei de ser vacinado”, afirmou o menino. Não muito diferente era o sentimento da doméstica Jéssica da Silva Elias, 28. “Para mim é muito importante meu filho estar vacinado. Porque ele não tem um rim e a gente se preocupa”, revela. O filho Nicolas, 7, comentou sobre o que vivenciou: “Achei legal”.

Foto: Alina Souza

O vaivém não parava na entrada da UBS do bairro Cascata. “É um momento de muita emoção. Estávamos aguardando há muito tempo por isso”, relatou a professora Eduarda Moreira, 36, juntamente com o marido e historiador Maurício Dorneles, 32. O casal levou o filho Joaquim, 8, até o local. “O Joaquim tem comorbidade e não estava indo na escola. Mantemos todos os cuidados de proteção. A vacinação é importante para as crianças poderem circularem e também para conter as transmissões”, diz a mãe.

Segundo a enfermeira da UBS Tatiana Teichmann, não há palavras para definir a importância desse momento. “Trata-se da prevenção ao agravamento da doença, pois temos percebido o aumento de casos na comunidade. A vacina traz esperança e é uma alegria sem fim. Ter este dia de vacinação é muito gratificante”, observou, emocionada. Ao lado dela, a agente comunitária de saúde Karina Ellias salientou acerca da relevância para os quilombolas de cinco aos 11 anos de idade. “A comunidade está muito feliz e estamos trabalhando há duas semanas para esse momento. Estimamos vacinar 70 crianças quilombolas nos locais onde há imunização para esse público neste sábado.”

Números de sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aplicou 626 doses pediátricas da Pfizer na sexta-feira em Porto Alegre. O Centro de Saúde IAPI foi o ponto de maior movimento, com 157 doses aplicadas. Já o Centro de Saúde Santa Marta fez 127 doses. Por sua vez, na quarta-feira e na quinta-feira foram 482 e 542 doses aplicadas, respectivamente.