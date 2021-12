Vacinação para crianças será amplamente discutida, diz Queiroga

publicidade

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quinta-feira que a vacinação para crianças com idade entre 5 e 11 anos será amplamente discutida com técnicos e com a sociedade civil antes de ser liberada. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a aplicação para essa faixa etária também nesta quinta.

"Quanto tempo a Anvisa demorou para dar um posicionamento acerca dessas doses? É preciso fazer análise. A avaliação da Anvisa é uma avaliação, a do ministério é outra. O ministério vai discutir esse assunto amplamente com a sociedade, com a comunidade científica, a sociedade civil organizada, uma discussão ampla", disse a jornalistas ao sair do ministério.

Indagado sobre a possibilidade de a vacinação começar em 2021, Queiroga questionou o pouco tempo restante para o fim do ano. "2021? Quantos dias faltam para acabar 2021?", indagou.

"Acompanhei a decisão da Anvisa pela imprensa, essa documentação vai chegar ao ministério, precisa ser analisada, são esferas diferentes de análise e decisão, e nós temos o objetivo de, com celeridade, dar um posicionamento acerca do tema", complementou.

Quando lhe perguntaram se haveria intervenção do presidente Jair Bolsonaro, que já fez críticas à vacinação de crianças, Queiroga assegurou que a decisão será técnica. "Decisões são de natureza técnica. Ele é chefe do governo, e o país que ele lidera é o responsável pela maior campanha de vacinação da Covid no mundo. Nós já vacinamos mais de 85% com mais de duas doses", afirmou.