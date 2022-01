Vacinação para crianças tem pequeno jornalista e inspiração de super-heróis em Porto Alegre

publicidade

A ampliação de público para a dose pediátrica da Pfizer para crianças a partir dos 11 anos, em Porto Alegre, teve divulgação de um futuro jornalista e inspiração em super-heróis para encorajar os pequenos na hora da imunização.

Nesta segunda-feira, as crianças dessa faixa etária compareceram a um dos sete postos exclusivos a elas. Indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidade e deficiência a partir de 5 anos tiveram a imunização mantida nos mesmos locais.

Com o sonho de ser jornalista, Joaquim Loureiro Ribeiro, de 11 anos, exercitou o dom da comunicação com os colegas. “Falei no grupo da escola que a vacinação estava liberada. Língua Portuguesa é minha matéria preferida e escreveria com certeza uma redação sobre a importância da vacinação”, disse o menino, vacinado no posto de saúde Santa Marta, no centro de Porto Alegre.

A psicóloga Luciana Leiria Loureiro, 52, mãe de Joaquim revelou não ter contido a emoção ainda na fila ao abraçar o filho. “A sensação é de alegria e alívio. Esperávamos muito por esse momento”, disse.

Inspiração nos heróis

Matheus Loreto da Silva, 11, buscou em seus heróis preferidos a coragem para tomar a vacina, usando uma máscara alusiva ao Homem-Aranha e a camiseta dos Vingadores. “Os heróis não têm medo de vacina. Nem eu”, disse.

A avó, a aposentada Sandra Maria Loreto da Silva, 64, comemorou a imunização do neto. “Esse vírus ainda está muito forte. Tomei minhas três doses e ele vai tomar todas que precisar”. Nem mesmo o forte calor da Capital tirou a animação de Sandra. “Isso não é nada. Ruim é ficar na cama do hospital”.

A manicure Patrícia Corrêa Machado, 42, levou a filha Tainá Corrêa Perachi, 11, ao Santa Marta. “É uma sensação maravilhosa. Já tomei a minha vacina e meus dois filhos mais velhos também. Só faltava ela”, revelou.

Apesar de não esconder a dor causada pela agulha, Tainá garante que a dica para os amigos será para comparecerem aos postos de saúde. “Vou dizer para ele se vacinarem para proteger a família e os amigos”.

Locais de vacinação

Além do Santa Marta, as crianças podem tomar a vacina pediátrica, até as 17 horas, nas unidades de saúde Chácara da Fumaça, Clínica da Família IAPI, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Nova Brasília e Santo Alfredo.

Já a vacinação para a população acima de 12 anos ocorre em 41 unidades de saúde, além do Shopping João Pessoa e 41 unidades de saúde. Em sete unidades, o atendimento vai até as 21 horas - Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

A aplicação da dose de reforço estará disponível para vacinados com a primeira dose de Janssen até 24 de novembro e para vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até 24 de setembro. Já a quarta dose estará disponível para imunossuprimidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até 24 de setembro.