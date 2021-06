Vacinação para mulheres e homens de 59 anos tem intensa procura neste sábado, em Porto Alegre

publicidade

Porto Alegre tem, desde o início deste sábado, uma intensa procura pela vacinação contra a Covid-19. Com a ampliação se estendendo a mulheres e homens com 59 anos sem comorbidades, os cinco pontos de imunizações abertos hoje para aplicação registraram muitas filas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Unidade de Saúde São Carlos, no bairro Partenon, teve muita procura pelo público que atende aos requisitos. O local atende com quatro estações de vacinação e apesar do grande público, o atendimento está fluindo.

➡️ Procura pela vacina contra a Covid19 é intensa na Unidade de Saúde São Carlos. Local atende com quatro estações de vacinação e apesar do grande público, atendimento está fluindo. pic.twitter.com/lYFD3DLEg4 — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) June 5, 2021

Além das Unidades de Saúde, Porto Alegre também tem dois drive-thrus disponíveis para vacinação neste sábado. Segundo a SMS, o drive thru do Big Sertório, no bairro Sarandi, tem movimento tranquilo e nenhum registro de fila. A orientação é para quem busca a vacina contra a Covid-19 se direcione a este ponto, que tem tempo máximo de espera de 30 minutos.

🚗 Orientação vacina Covid19: menor tempo de espera para vacinação contra a Covid19 neste sábado está sendo registrado no drive thru do BIG Sertório. Tempo máximo de espera é de 30 minutos. Nenhuma fila no momento. pic.twitter.com/Ad6dT34j32 — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) June 5, 2021

A vacina oferecida neste fim de semana será a Astrazeneca/Oxford. Os professores, que estão recebendo Pfizer na campanha, podem optar pela AstraZeneca/Oxford, caso desejem se imunizar no sábado ou domingo.

Neste sábado, a imunização ocorre nas unidades de saúde Assis Brasil, São Carlos e Álvaro Difini, das 9 às 15h, e nos drive-thrus do Big Sertório e da PUCRS, das 9 às 17h. No domingo, a vacinação será feita com a unidade móvel da Secretaria Municipal da Saúde, estacionada junto ao Banco de Alimentos, na Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1928, no bairro Sarandi, Zona Norte da cidade. O atendimento será das 9h às 13h.

Confira o endereço dos pontos de vacinação em Porto Alegre

Sábado

Público: Pessoas acima de 59 anos sem comorbidades, professores e profissionais das redes municipal, comunitárias e estadual de ensino fundamental e básico, professores e profissionais da rede privada de educação infantil, pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos.

Onde: três Unidades de Saúde

Horário: 9h às 15h

Endereço:

Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US São Carlos - Avenida Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

US Assis Brasil Av. Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi

Onde: drive-thrus

Horário: 9h às 17h

Endereço:

drive-thru Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club – Sarandi

drive-thru da PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - entrada ao lado do Museu da PUCRS – Partenon

Domingo

Onde: unidade móvel da Secretaria Municipal da Saúde estacionada junto ao Banco de Alimentos

Horário: 9h às 13h

Endereço: Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1928, bairro Sarandi, Zona Norte.

Documentos para levar

Para D1 é preciso documentos de identidade com CPF e foto e comprovação da condição de saúde ou ocupação e de residência ou trabalho em Porto Alegre; para D2, documento de identidade e carteira de vacinação com registro da D1.

Documentos para Comorbidades: Atestado médico, laudo médico, prescrição de medicamentos de uso contínuo, de acordo com o agravo.

Pessoas com deficiência (PCD): Documento que comprove a deficiência. Além de laudo médico, pode ser cartão de transporte público especial, cartão de estacionamento para PCD.

Profissionais da saúde, trabalhadores de apoio, professores e funcionários de escolas e de escolas comunitárias: devem entregar declaração da instituição ao qual o profissional está vinculado. Esse documento será retido. É solicitado que trabalhadores de escolas municipais apresentem crachá, e os funcionários das escolas comunitárias, contracheque.

Rede privada: Documento de identidade, cópia impressa da autodeclaração, que será retida, e comprovante de vínculo com a instituição.