Vacina gratuita da gripe segue disponível em 12 postos de Porto Alegre

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou que Porto Alegre ainda conta com doses gratuitas de vacina contra a gripe. Doze unidades de saúde dispõem de estoques do soro que protege contra o vírus Influenza. O número exato de doses disponíveis não é divulgado pela Pasta.

A vacina pode ser encontrada nas Unidades de Saúde Modelo, Santa Marta, Santa Cecília, Vila dos Comerciários, Bom Jesus, Rubem Berta, Ramos, São Carlos, Panorama, Restinga e Tristeza, além de na Clínica da Família, na Restinga.

Aumento no número de vítimas

O último boletim divulgado, nesta quarta-feira, pela Secretaria Estadual da Saúde, revela que subiu de 18 para 21 o número de mortes atribuídas ao vírus Influenza, no Rio Grande do Sul, desde o início do ano.