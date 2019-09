Vai e vem de temperaturas máximas deve continuar no RS

publicidade

A segunda-feira foi quente como nos dias mais escaldantes do verão no Rio Grande do Sul com marcas que chegaram a 40°C. Ontem uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão no mar favoreceu o ingresso de ar mais frio na maioria das áreas e mudou completamente a temperatura e a sensação térmica. Em Parobé, por exemplo, a segunda teve máxima de 40,1°C e ontem 27,5°C. Em Porto Alegre, a máxima na segunda foi de 36°C e baixou para 20,9°C no dia seguinte.

Os contrastes não pararam por aí. Na divisa com Santa Catarina a terça seguiu abafada e as máximas ainda se aproximaram de 30°C em muitas cidades, enquanto que no Sul e na Campanha a tarde teve marcas ao redor de 14°C, praticamente a metade.

E a situação deve persistir. O vai e vem da temperatura seguirá nos próximos dias, de acordo com a MetSul Meteorologia. Esquenta muito no Norte do Estado novamente nesta quinta-feira. Na sexta faz frio e as mínimas poderão baixar de 5°C entre o Oeste e Sul. E no domingo o calor retorna com projeção de temperatura acima de 33°C em muitas áreas.

Em Porto Alegre, a máxima prevista para domingo será de 30°C. Mas, dois dias depois, os termômetros não deverão marcar mais de 16°C na Capital.