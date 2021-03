Vaticano pune dois bispos que encobriram abusos sexuais na Polônia

publicidade

O Vaticano informou nesta segunda-feira que vai ordenar a dois bispos poloneses, acusados de encobrir abusos sexuais, que paguem um fundo de vítimas e também serão proibidos de celebrar missa em público.

A embaixada da Santa Sé na Polônia também disse que Edward Janiak, ex-bispo de Kalisz, e Slawoj Leszek Glodz, ex-arcebispo de Gdansk, terão que deixar suas dioceses. Ambos já haviam renunciado aos seus cargos devido a uma série de revelações nos últimos meses que abalaram a influente Igreja Católica na Polônia.

O comunicado da Nunciatura Apostólica afirma que Janiak e Glodz estão sendo punidos "com base nas disposições do Código de Direito Canônico" e nas novas normas do papa Francisco para combater o abuso sexual do clero.

Em agosto de 2020, o pontífice argentino aceitou a renúncia de Glodz, conhecido por seu estilo de vida luxuoso, após acusações de que havia intimidado padres e mantido silêncio sobre os abusos. Em outubro do ano passado, o embaixador do Vaticano anunciou a renúncia de Janiak, que também foi acusado de encobrimento.

As acusações contra este último protagonizaram um documentário que gerou um debate nacional sobre os abusos dentro do clero, um tópico que há muito era tabu na Polônia.