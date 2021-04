Vazamento de gasolina mobiliza órgãos para conter contaminação ambiental em Porto Alegre

publicidade

A Equipe de Emergência da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) está mobilizada desde o final da manhã desta terça-feira para atender uma ocorrência de vazamento de gasolina em Porto Alegre. O acidente ocorreu em um posto de combustível na avenida Ipiranga, no bairro Azenha. O forte cheiro do produto pode ser sentido na área. “Identificou-se a procedência do vazamento que já foi estancado”, informou a Fepam nas redes sociais. A extensão do problema e medidas a serem tomadas estão sendo avaliadas. A Defesa Civil de Porto Alegre acompanha a situação.

Há suspeita de houve o vazamento de uma mangueira de uma bomba de abastecimento. A gasolina atingiu a rede de esgoto pluvial na região, cujas tampas de bueiros foram retiradas para arejar as tubulações. Uma equipe do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) também está no local para avaliar a extensão do problema que teria atingido várias vias públicas na área, sobretudo a rua Walter Spalding, que fica ao lado da sede da Polícia Federal, além de adjacências.

O próprio posto de combustível acionou a empresa Suatrans, especializada no atendimento emergencial que envolvem acidentes com produtos químicos e poluentes. O combustível vazado será recolhido do interior das galerias de esgoto pluvial e do próprio tanque subterrâneo do estabelecimento.

O efetivo do 1º Batalhão de Bombeiros Militar também está presente. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bloquearam o trânsito nos trechos das vias públicas afetadas, incluindo a avenida Ipíranga, como medida preventiva.

Conforme a Fepam, as medidas adotadas incluem avaliação do cenário do acidente; identificação do produto envolvido e os perigos associados incluindo informações toxicológicas; avaliação da ocorrência quanto aos riscos e consequências ao meio ambiente, à saúde e a segurança pública abrangendo sinalização e descontaminação; exame da contaminação do ar, da água e do solo; determinação das ações para a recuperação das áreas atingidas e apuração das responsabilidades.