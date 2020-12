publicidade

Entre os vários acidentes de trânsito registrados no começo da manhã desta segunda-feira, a EPTC atendeu um onde um Renault Logan chocou-se contra um poste da rua Orfanotrófio, no Alto Teresópolis, em Porto Alegre. Os agentes não localizaram o motorista no local. Um guincho realizou a retirada do automóvel.