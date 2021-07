Veículo invade pista bloqueada por obra e cai em buraco do Viaduto dos Açorianos, em Porto Alegre

publicidade

Agentes da EPTC foram mobilizados no começo da manhã desta segunda-feira para atender um acidente de trânsito inusitado na área central de Porto Alegre. Um Fiat Palio, com placas da Capital, foi encontrado abandonado no Viaduto dos Açorianos, que está bloqueado ao tráfego devido às obras na estrutura.

O veículo ficou caído em um buraco aberto no vão do viaduto, na contramão do trecho final da pista no sentido bairro-Centro. O motorista não foi localizado. A EPTC providenciou a remoção do automóvel com um caminhão guincho.

A obra de recuperação estrutural começou há cerca de um ano no Viaduto dos Açorianos, que possui 202 metros de comprimento. Ele foi construído em 1973 na avenida Borges de Medeiros e sobre a 1ª Perimetral.

No dia 13 deste mês, a Prefeitura de Porto Alegre calculou que o trabalho atingiu os 65% de execução. Trata-se da maior obra de recuperação da história do viaduto, que tem prazo inicial de conclusão para agosto deste ano. O investimento é de R$ 1,33 milhão.