Veja o que funciona ou não em Porto Alegre no feriadão de Páscoa

Sexta-feira Santa e domingo de Páscoa são dias reconhecidos por folgas em boa parte dos serviços, mas o comércio deverá abrir em Porto Alegre, desde que lojistas estejam atentos às regras da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria. Segundo o Sindilojas Porto Alegre, os estabelecimentos que possuírem acordo coletivo podem funcionar com mão de obra da equipe contratada. Horários de funcionamento do comércio seguem inalterados, as lojas de rua costumam abrir entre 9h e 19h e as de shoppings seguem as determinações de cada empreendimento.

O mesmo acontece com supermercados, conforme o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Sul (Sindigêneros-RS). Os locais que aderiram ao acordo de trabalho especial devem seguir as regras previstas. Deste modo, as empresas poderão funcionar de quinta-feira a domingo seguindo os mesmos critérios de feriados, ou seja, com funcionamento das 8h às 20h, das 9h às 21h, ou das 10h às 22h, de acordo com o sistema de cada estabelecimento.

Horários especiais no Mercado Público

O Mercado Público, consolidado pelas bancas especializadas em venda de peixes e que intensifica este tipo de comércio no período, terá horários especiais no feriadão. Na quinta-feira, das 7h às 21h, sexta-feira, das 7h30min às 13h e sábado, seu funcionamento normal, das 7h30min às 18h30min. Domingo, o tradicional ponto da Capital não abre. A Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) reforça, no entanto, que cada banca poderá definir seus horários, de acordo com suas necessidades. Já, a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa) fecha na sexta-feira, reabrindo na segunda-feira.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias na sexta-feira, mas as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking). Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia 15 poderão ser pagos, sem acréscimo, na segunda-feira.

Segundo a Sindicato dos Agentes Lotéricos, Correspondentes Bancários, Comissários e Consignatários do RS (Sincoergs), não há uma determinação sobre a abertura das casas lotéricas no feriadão e a decisão cabe a cada proprietário. No entanto, na sexta-feira e no domingo, os estabelecimentos não deverão funcionar. Já no sábado, o horário deve ser normal.

A prefeitura da Capital, manterá os serviços essenciais no feriado de Sexta-feira Santa em regime de plantão. As unidades de pronto atendimento e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas para atender a população. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192. Já as unidades de saúde e farmácias distritais não atendem aos finais de semana e feriados. Contudo, a vacinação contra a Covid-19 será mantida em alguns pontos, que serão divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o transporte coletivo irá operar com tabela de feriado de sexta-feira a domingo. O plantão técnico da IPSul, responsável pela PPP de iluminação pública, atende solicitações de urgências pelo telefone pelo 0800 000 1740. Para problemas com abastecimento de água, esgoto e drenagem, a população pode ligar para o telefone 156, opção 2