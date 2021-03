Vigilância de Porto Alegre recebe 39,8 mil doses da vacina Coronavac

publicidade

Os servidores municipais da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), em Porto Alegre, receberam nesta sexta-feira uma nova remessa da vacina Coronovac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Os funcionários receberam a carga de 39.800 doses do imunizante. As vacinas foram colocadas na sala de imunização da DVS na avenida Padre Cacique, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

Em uma ação rápida, os funcionários receberam as vacinas e trataram de realizar o armazenamento. As doses serão destinadas para primeira aplicação em idosos. As faixas etárias priorizadas serão de 69, 68, 67 e parte de 66 anos. O lote foi retirado na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na avenida Ipiranga, na zona Leste de Porto Alegre, e transportado de van para a sede da Diretoria de Vigilância em Saúde.

Vacinação tranquila nesta sexta-feira

Na manhã de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou a vacinação de idosos com 71 anos ou mais contra a Covid-19. Em farmácias parceiras da prefeitura, foram imunizados os profissionais de saúde com atividade liberal a partir de 45 anos. A vacinação foi realizada em 33 unidades de saúde e em três drive-thrus.

No hipermercado BIG da avenida Sertório, na zona Norte da Capital, a fila de veículos começou a se formar por volta das 6h - três horas antes da abertura dos portões. Militares do Exército organizaram a entrada do carros no estabelecimento comercial. Já nos espaços instalados para aplicação das doses nos estacionamentos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e do estádio Beira-Rio, a movimentação de veículos foi tranquila no começo da manhã desta sexta-feira.

Nos principais locais de vacinação de Porto Alegre, como o Centro de Saúde Modelo e as unidades Santa Cecília, São Carlos e Santa Marta, a movimentação foi tranquila na manhã de sexta-feira. Nos demais postos de saúde, a circulação de público também foi tranquila, tanto para aplicação da primeira quanto da segunda dose em idosos.

Imunização no sábado somente em drive-thrus

A secretaria da saúde confirmou que, no próximo sábado, 27, somente os três drive-thrus aplicarão as vacinas. Para poder receber a primeira dose, os idosos precisam apresentar documento de identificação com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Já para a segunda dose é preciso apresentar a carteira de vacinação com a primeira aplicação.

Os drive-thrus, funcionam das 9h às 17h, nos estacionamentos coberto do estádio Beira-Rio, acesso pela rua Nestor Ludwig ao lado do Parque Marinha do Brasil; no Hipermercado BIG Sertório, na avenida Sertório, 6.600, no bairro Sarandi, e na Pucrs, avenida Ipiranga, 6.681, atrás do Centro de Eventos, entrada ao lado do Museu da universidade.