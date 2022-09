Vinte cidades do RS registram temperaturas negativas neste domingo

publicidade

O frio atingiu com força o Rio Grande do Sul neste domingo. De acordo com a MetSul Meteorologia, 20 cidades gaúchas registraram temperaturas negativas hoje. Em São José dos Ausentes, os termômetros chegaram a marcar -4,4ºC. O clima foi congelante também em Soledade e Pinheiro Machado, com -2,8ºC e -2,3ºC observados, respectivamente.

Na Grande Porto Alegre, a estação de Lomba Grande, em Novo Hamburgo, registrou mínima de 3,5ºC hoje cedo, mas não houve geada pela presença de nevoeiro. Gravataí teve 2,8ºC junto ao Pampa Safari. Campo Bom registrou mínima de 4,6ºC. São Leopoldo anotou 6,0ºC. Em Canoas, na base aérea, os termômetros desceram a 5,7ºC. Em Porto Alegre, houve mínimas de 6,1ºC no Aeroporto Salgado Filho e 6,4ºC no Jardim Botânico.

O amanhecer desta segunda-feira ainda será frio no Rio Grande do Sul, mas com mínimas mais altas que as de hoje à medida que a massa de ar polar começa a enfraquecer. Na Grande Porto Alegre, os termômetros podem indicar 4ºC a 5ºC em alguns pontos, enquanto na Capital a mínima deve ser de 7ºC a 8ºC na maior parte da cidade, com as menores marcas em bairros periféricos.

Veja Também

Conforme a MetSul, episódios de frio mais extremo, como o atual, tendem a se tornar cada vez menos frequentes. Os dias de geada, entretanto, tendem a se concentrar nas próximas semanas mais em localidades de maior altitude.

Confira as cidades com temperaturas negativas neste domingo:

São José dos Ausentes: -4,4ºC

Soledade: -3,4ºC

Pinheiro Machado: -2,8ºC

São José do Ouro: -2,8ºC

Vacaria: -2,3ºC

Getúlio Vargas: -2,2ºC

Espumoso: -1,9ºC

Bom Jesus: -1,7ºC

Campos Borges: -1,5ºC

Capão Bonito do Sul: -1,5ºC

Cambará do Sul: -1,3ºC

São Francisco de Paula: -1,3ºC

Monte Alegre dos Campos: -1,3ºC

Coxilha: -1,1ºC

Santa Rosa: -1,0ºC

Ernestina: -0,8ºC

Pontão: -0,5ºC

Lagoa Vermelha: -0,5ºC

Farroupilha: -0,1ºC

Marau: -0,1ºC